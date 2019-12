Viaggiava con un permesso di soggiorno falso: arrestato uno straniero

Era arrivato al'aeroporto Canova di Treviso con un volo proveniente da Malta ma, una volta raggiunta la stazione ferroviaria del capoluogo, è stato arrestato dalla Polfer a causa della falsificazione del permesso di soggiorno. Protagonista della vicenda un cittadino straniero che, ad un casuale controllo degli agenti, è risultato inizialmente essere in possesso di un falso documento valido per l'espatrio. Dopo la perquisizione personale avvenuta negli uffici della Questura, però, nelle tasche dell'uomo è stato trovato anche un falso permesso di soggiorno con richiesta di asilo intestato ad un cittadino sudanese. Per questo motivo il titolo di viaggio per stranieri ed il permesso di soggiorno sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato.