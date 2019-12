Sorpresi a rubare nel parcheggio del centro commerciale: arrestati

Nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre i carabinieri del Nor di Castelfranco Veneto hanno arrestato due pregiudicati napoletani, fermati proprio mentre stavano cercando di forzare la portiera di una Fiat Punto nel parcheggio del centro commerciale "I giardini del sole" in Via Carpani.

Gli arrestati sono: C.C., 54enne originario di Napoli e L.C., 46enne nato e residente ad Arzano (sempre in provincia di Napoli). I due sono stati colti in flagrante dalle forze dell'ordine mentre, con un grimaldello, stavano provando a forzare la portiera di una Fiat Punto intestata a una 30enne residente nel Comune di Paese. I due ladri stavano cercando di rubare le borse presenti all'interno del veicolo. I carabinieri del Nor li hanno perquisiti sequestrando il grimaldello utilizzato per il tentato furto. Dopo l'arresto di mercoledì pomeriggio, i due napoletani verranno processati per direttissima nella giornata di domani, venerdì 20 dicembre.