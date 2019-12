Pregiudicato ai domiciliari esce di casa e non rispetta l'obbligo di firma: arrestato

I carabinieri di Nervesa della Battaglia hanno arrestato un cittadino ghanese di 33 anni con precedenti per delitti contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo, residente a Giavera del Montello, era sotto custodia cautelare per un furto commesso nel 2018.

Ogni due settimane avrebbe dovuto presentarsi presso la stazione dei carabinieri di Nervesa e, in orario notturno, aveva l'obbligo di non allontanarsi da casa. Peccato che, nel corso delle ultime settimane il 33enne non si sia quasi mai presentato dai carabinieri di Nervesa per l'obbligo di firma e, in numerose occasioni, non si sia nemmeno fatto trovare a casa. Dopo l'ultima segnalazione di inadempienza, trasmessa a inizio dicembre, l'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo ed il cittadino ghanese è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Treviso.