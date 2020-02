Lo trovano ancora in città nonostante il foglio di via: pregiudicato finisce in carcere

Nella giornata di ieri, venerdì 28 febbraio, la Polizia giudiziaria di Conegliano ha arrestato un pregiudicato 40enne originario di Firenze che si trovava ancora a piede libero nonostante gli fosse stato imposto il divieto di dimora in città per i prossimi due anni.

Tra i suoi precedenti ci sarebbero una serie di furti e altri reati. Gli agenti hanno rintracciato M.B. nell'area dell'ex Zanussi. Lo scorso 12 febbraio l'uomo era già stato arrestato per aver violato il provvedimento. Sono bastate due settimane perché tornasse a girare liberamente almeno fino a venerdì. L'uomo è stato portato in carcere a Santa Bona dove dovrà scontare una pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione. Dall'inizio del 2020 sono già 12 i cittadini (italiani e stranieri) sorpresi dalla polizia ad aver violato il divieto di ritorno in città. Nel solo mese di febbraio, inoltre, 6 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di droga. Cinque di loro sono stati trovati con varie dosi di marijuana, uno solo in possesso di eroina.