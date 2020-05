Sorpreso a spacciare cocaina: pusher finisce ai domiciliari

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagrante, per vendita e possesso di sostanze stupefacenti, un 44enne originario di Galliera Veneta (nel Padovano).

L'uomo, già noto alla giustizia per alcuni precedenti penali, è stato fermato dai militari dell'Arma subito dopo aver venduto 2,5 grammi di cocaina a un residente nella zona della Castellana. Sottoposto a perquisizione domiciliare, il pusher è stato trovato in possesso di altri 62 grammi di cocaina, alcuni di questi già suddivisi in dosi, oltre a 2 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e 490 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. Per il 44enne sono scattati gli arresti domiciliari.