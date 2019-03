Fermato il pusher "dei giovani" a Castelfranco: in tasca aveva marijuana, hashish ed ecstasy

E' stato finalmente arrestato quello che era considerato il pusher "dei giovani" a Castelfranco Veneto. Nelle scorse ore infatti, a seguito di un'operazione dei carabinieri contro lo spaccio agli studenti, un 37enne castellano è stato arrestato dai militari in borghese mentre si trovava nella sua auto in via Altopiano, in attesa di possibili clienti. Trovato in possesso di piccole dosi di marijuana, hashish ed ecstasy, oltre a 50 euro, il pusher è stato immediatamente arrestato. Successivamente, dalla perquisizione della sua abitazione sono state scoperte una sessantina di bottigliette contenenti metadone e pronte alla vendita. Per questo motivo il 37enne sabato mattina è comparso di fronte al giudice, per il processo per direttissima, il quale lo ha condannato agli arresti domiciliari.