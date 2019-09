Via vai sospetto in una palazzina: i residenti fanno arrestare un pusher 42enne

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Treviso, insieme ai poliziotti del Commissariato di Chioggia (VE), hanno nelle scorse ore proceduto al sequestro di 400 grammi di droga, presumibilmente eroina, posseduta dal 42enne E.A. L'uomo, di origine tunisina e con precedenti penali specifici a suo carico, era stato in precedenza segnalato da alcuni residenti di Mogliano Veneto come possibile spacciatore della zona.

Proprio per questo motivo i vicini dell'uomo hanno più volte contattato, nel tempo, le forze dell'ordine visto lo strano via vai di persone per lo più straniere che, di notte, si recavano presso il suo appartamento all'interno di una palazzina popolare. Dalle indagini, però, è risultato che il 42enne operasse non solo nel trevigiano, ma anche nel veneziano. Inevitabile quindi il successivo blitz della polizia nella sua abitazione nella quale sono stati poi trovati diversi involucri di droga già confezionata, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 42enne però, sospettando di essere ormai controllato dalla polizia, ha inizialmente cercato di rendersi irreperibile ma ben presto è stato comunque catturato dagli agenti intervenuti sul posto. Tale operazione, quindi, ha permesso ai residenti dell'area, che hanno attivamente collaborato nella buona riuscita del blitz, di riacquistare la serenità perduta nelle ultime settimane.