Due rapine in pochi giorni: i carabinieri arrestano un 33enne pluripregiudicato

Nel pomeriggio di domenica i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montebelluna, dopo attente ricerche, hanno individuato l'autore di una rapina avvenuta poco prima, all'interno dell'area della locale stazione ferroviaria, ai danni di 41enne del posto che stava attendendo un treno. Il colpevole, il 33enne marocchino I.H., pluripregiudicato, senza fissa dimora, clandestino e autore di un'altra rapina nella stessa zona alcuni giorni fa, aveva difatti aggredito la vittima impossessandosi poi di circa 70 euro. Per questo motivo, una volta fermato, il 33enne è stato arrestato, sanzionato per aver violato il Dpcm che vieta gli spostamenti (se non per comprovati motivi od urgenze) e portato in carcere a Santa Bona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.