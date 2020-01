Lo trovano in possesso di un revolver con matricola abrasa: arrestato un 20enne

Nella giornata di mercoledì i militari della Tenenza di Oderzo hanno arrestato un 20enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in quanto durante un controllo è stato trovato in possesso di un revolver con la matricola abrasa. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, nella mattinata di venerdì, ha poi convalidato l’arresto disponendo per lui gli arresti domiciliari. Sono invece ancora in corso le indagini per accertare la provenienza dell’arma e capire se la stessa è stata utilizzata in precedenza per commettere delitti.