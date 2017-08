Truffe ed estorsioni nel mondo delle opere d'arte: arrestato un 69enne trevigiano

TREVISO I carabinieri della Compagnia di Treviso hanno tratto in arresto, su ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Firenze, un esperto d'arte, il 69enne F.A. residente a Treviso e pregiudicato, per truffe ed estorsioni attinenti il mondo delle opere d'arte. L'uomo, già noto alla cronaca cittadina per essere rimasto implicato in casi simili, dovrà ora scontare ben tre anni per il reato di ricettazione.