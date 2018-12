Doveva scontare 2 anni e 8 mesi di carcere ma era latitante: arrestato un 25enne

Doveva scontare 2 anni e 8 mesi di carcere ma era latitante da ormai diversi tempo, tanto che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale a causa di alcuni furti aggravati commessi in passato in Romania. Nelle scorse ore, però, la sua 'fuga' all'estero è stata improvvisamente interrotta dai carabinieri che lo hanno arrestato a Motta di Livenza. Ora, il 25enne rumeno S.A.N., residente a Pordenone, si trova presso il carcere di Santa Bona di Treviso in attesa di venire probabilmente espulso dall'Italia e rimpatriato per scontare la pena emessa dal tribunale romeno.