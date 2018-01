Spacciava marijuana in centro: pusher arrestato dalle forze dell'ordine

TREVISO E' stato pizzicato dalle forze dell'ordine con 38 buste di marijuana nelle tasche per un totale di ottanta grammi di sostanze stupefacenti che stava tranquillamente spacciando in pieno centro a Treviso.

Si è così ritrovato le manette ai polsi un ragazzo venticinquenne di origini nigeriane, colto in flagrante dalle forze dell'ordine trevigiane nel tardo pomeriggio di venerdì 19 gennaio. Il giovane pusher stava spacciando in un parchetto di viale Trento e Trieste insieme a un complice di circa trent'anni d'età, anche lui nigeriano, che aveva il compito di fargli da palo. L'arrivo sul posto delle forze dell'ordine ha colto con le mani nel sacco entrambi gli stranieri che, dopo aver provato senza successo a buttare nel Sile la droga si sono consegnati alla giustizia. Il venticinquenne O.J., spacciatore nullafacente con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre il suo complice è stato denunciato a piede libero con le stesse accuse del suo compare. L'arresto di venerdì rientra nell'ambito di un servizio di controllo coordinato dalla polizia di Stato e dai carabinieri volto alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.