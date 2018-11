Aveva in tasca dosi di hashish e marijuana: arrestato un 44enne trevigiano

Giovedì sera, verso le 19.30 in via Borgo Padova, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato un operaio 44enne del posto, R.S., perché trovato in possesso di 46 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come da disposizione dell'Autorità giudiziaria.