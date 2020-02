Cocaina nelle tasche e 1200 euro in contanti: pusher finisce in manette

Erano le 21 di ieri sera, mercoledì 5 febbraio, quando i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un 39enne marocchino trovato in possesso di 10 grammi di cocaina già divisi in varie dosi nascoste nelle tasche e in altre parti del corpo.

L'uomo è stato notato in atteggiamento sospetto mentre si aggirava al buio vicino ad alcune macchine parcheggiate all'esterno di un bar in zona San Gaetano. La successiva perquisizione in casa dell'uomo ha permesso di sequestrare: sostanze da taglio, materiale da confezionamento, un bilancino e ben 1200 euro in contanti. Il pusher è stato messo agli arresti domiciliari con obbligo di firma giornaliero.