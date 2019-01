Sorpreso a spacciare droga, aggredisce due vigili: arrestato

Importante blitz messo a segno nel fine settimana dalla polizia locale di Treviso che è riuscita ad arrestare uno spacciatore di soli 23 anni originario della Nigeria, già ospite in passato della caserma Serena.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'operazione della polizia municipale è avvenuta tra il tardo pomeriggio di sabato e le prime ore di domenica 20 gennaio. A finire in manette E.J. fermato mentre stava provando a vendere della droga a un trevigiano in viale della Repubblica. Il ventitreenne aveva addosso un ovulo di eroina da 11 grammi. Capendo di essere in trappola, lo spacciatore ha provato in tutti i modi a scappare aggredendo due vigili urbani. Fermato dagli agenti, il pusher è stato portato in centrale. A quel punto la polizia municipale, con l'aiuto del cane antidroga Hitch, ha deciso di perquisire l'abitazione dello spacciatore dov'è venuto alla luce un piccolo arsenale della droga.

Oltre a 15 telefoni cellulari, in casa del pusher sono stati trovati piccoli ovuli di eroina nascosti in un caricabatterie insieme ad altri 8 grammi di eroina e a un altro grammo di cocaina. In totale nell'appartamento è stata sequestrata droga per un valore di 1100 euro. Il ventitreenne è stato arrestato con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ai due vigili aggrediti sono stati diagnosticati rispettivamente 2 e 10 giorni di prognosi. La droga sequestrata sarà ora analizzata in laboratorio. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto ringraziare di persona la polizia municipale esprimendo tutta la sua vicinanza ai due vigili aggrediti e finiti in pronto soccorso per assicurare lo spacciatore alla giustizia.

Allegati