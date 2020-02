Sorpreso a spacciare in stazione prova a ingoiare 9 ovuli di cocaina: arrestato

Nella serata di mercoledì 26 febbraio, i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato N.O, 21enne di origini nigeriane in Italia senza fissa dimora. Il giovane, nullafacente, si dedicava quotidianamente allo spaccio di droga per guadagnarsi da vivere.

Dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini e una serie di appostamenti preventivi, i carabinieri hanno rintracciato il giovane nella zona della stazione dei treni di Montebelluna. Il pusher, arrivato sul posto in bicicletta, stava vendendo della cocaina a un cliente nel parchetto vicino alla stazione quando gli uomini dell'Arma sono entrati in azione. Il 21enne ha provato a fuggire riuscendo, in un primo momento, a divincolarsi dai militari salvo poi venire placcato e immobilizzato da un carabiniere che è riuscito a chiudergli la via di fuga. Capendo di non avere più scampo il pusher ha provato a ingoiare i 9 ovuli di cocaina che stava tenendo in bocca. I carabinieri sono riusciti a impedirglielo sequestrando anche i soldi che il giovane aveva raccolto grazie allo spaccio. Dopo averlo portato in caserma a Montebelluna, il 21enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Bona a Treviso in attesa di giudizio.