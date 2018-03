Sorpreso a vendere marijuana a uno studente minorenne: pusher in manette

TREVISO Non si placa la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo della Marca trevigiana. Ne è una dimostrazione concreta l'arresto, avvenuto nella mattinata di sabato 3 marzo, ai danni di uno spacciatore ventenne di origini africane, sorpreso a vendere droga a un giovane studente trevigiano.

Il fatto è avvenuto in via Bartolomeo Orioli, alle 9 del mattino, quando una volante della polizia ha notato che un giovane liceale stava venendo avvicinato dallo spacciatore africano, intenzionato a vendergli qualche grammo di marijuana. Prima che la trattativa potesse concludersi, gli uomini delle forze dell'ordine sono entrati in azione cogliendo in flagrante S.B. pusher originario del Gambia che, solo poche ore prima, era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di polizia gli hanno sequestrato tre bustine contenenti sei grammi di marijuana. La denuncia del giorno precedente, aggravata dalla tentata vendita di marijuana a uno studente minorenne, sono costate al pusher l'arresto immediato e l'ordine di custodia nel carcere di Treviso dove al momento si trova rinchiuso in attesa di giudizio.