Sorpresi dietro casa a spacciare cocaina: uno dei pusher era ai domiciliari

Sono stati sorpresi con la cocaina mentre parlavano, verosimilmente, di "affari". Il padrone di casa, H.H., 29enne tunisino sottoposto ai domiciliari a Eraclea (Venezia), aveva con sé un sasso di 12 grammi di cocaina, il suo "compare", Y.J.R.R., 34enne dominicano di Preganziol, un involucro con circa 20 grammi dello stesso stupefacente, di cui ha cercato di liberarsi quando si è accorto della presenza dei militari dell'Arma. Un tentativo piuttosto goffo, che l'ha visto lanciare il sacchetto con la cocaina tra i cespugli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perquisizioni domiciliari

I carabinieri, impegnati nel corso del weekend in un servizio di presidio in collaborazione con i militari del 4° Battaglione Veneto, hanno approfondito le perquisizioni anche nelle abitazioni dei due uomini, entrambi con una serie di precedenti alla spalle. In particolare, il dominicano nascondeva nella sua casa di Preganziol circa 3200 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per entrambi è scattato l'arresto: ora si trovano nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in attesa dell'udienza di convalida.