In auto con lo spacciatore, la polizia li pizzica con cocaina e hashish

MOGLIANO Alle 3.00 di questa notte, 27 gennaio, nell’ambito del servizio ordinario di controllo del territorio, una volante della polizia di stato ha fermato, nel Comune di Mogliano Veneto, un’auto con a bordo tre ragazzi. Il proprietario e conducente del mezzo, dopo aver fermato il veicolo, è sceso dall'auto, cercando in tutti i modi di sottrarsi al controllo di polizia. Prontamente bloccato dagli operatori della volante, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro trasparente contenente mezzo grammo di cocaina. Il ragazzo a quel punto ha riferito di avere acquistato la sostanza stupefacente da uno dei passeggeri che viaggiava a bordo con lui, ovvero T. N., 25enne romeno, che aveva conosciuto poche ore prima in un locale della zona. Sul sedile posteriore, dove era seduto il giovane romeno. sono stati rinvenuti altri involucri, contenenti sostanza stupefacente, per un complessivo di 6 grammi di hashish. Il giovane straniero, pregiudicato per reati specifici, all'esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente.