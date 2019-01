Vende pastiglie di ecstasy in discoteca: arrestato dai carabinieri

Dallo spaccio alle manette: G.S., residente a Castelfranco Veneto, è stato arrestato dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Padova. È successo nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 gennaio in via Fra' Paolo Sarpi a Padova, nei pressi dell'ingresso della discoteca "Factory": intorno alle ore 4 i carabinieri hanno fermato l'uomo, e la perquisizione ha portato alla scoperta di 13 involucri contenenti 5 grammi di ecstasy e di 180 euro in contanti. Il trevigiano è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata di sabato 19 gennaio.