Aveva commesso una violenza sessuale: arrestato un 55enne pregiudicato

Nel pomeriggio di venerdì, in centro a Castelfranco Veneto, il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia dei carabinieri ha arrestato un 55enne cittadino del Burkina Faso, pregiudicato e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione per tre anni e quattro mesi di reclusione e riferito ad un episodio di violenza sessuale commesso in provincia di Treviso nell'anno 2006. Il soggetto è stato quindi immediatamente associato al carcere di Santa Bona a Treviso per espiare la pena.