"Art & Ciocc": il tour dei cioccolatieri arriva per la prima volta a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Arriva per la prima volta a Vittorio Veneto l’unico e inimitabile Tour dei Cioccolatieri di Art e Ciocc, il dolcissimo tour di fama nazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani, che da ben dieci anni viaggiano senza sosta per promuovere il cioccolato artigianale di qualità regalando weekend di golose bontà nelle maggiori piazze e centri storici d’Italia.

Dal 3 al 4 marzo, dalle 9 alle 21, in Piazza del Popolo saranno presenti tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ogni maestro cioccolatiere proporrà le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, Bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. Non mancheranno inoltre i grandi classici che contraddistinguono questo Tour: le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i particolarissimi cioccolatini alla birra. Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia sono le regioni natali dei maestri cioccolatieri del tour Art e Ciocc. "È una festa del cioccolato itinerante di grande richiamo, ci vengono a trovare da 50.000 a 100.000 visitatori ogni weekend – conclude Roberto Donolato, amministratore delegato di Mark. Co. & Co., l’agenzia che ha ideato e progettato l’iniziativa, il tour più importante a livello nazionale. Dura dai tre ai cinque giorni, a seconda delle disponibilità delle singole amministrazioni comunali, e da sempre aggrega cittadini e turisti da tutte le ragioni italiane". La manifestazione, organizzata da Mark. Co. & Co. srl con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto, promette di deliziare grandi e piccini, festeggiando il decimo anniversario del tour Art & Ciocc nella maniera più dolce possibile.