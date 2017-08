Edizione record per Artigianato Vivo: migliaia di visitatori attesi per Ferragosto

CISON DI VALMARINO Si appresta a chiudere i battenti con un finale spettacolare la trentasettesima edizione di Artigianato Vivo, imperdibile evento organizzato nel borgo di Cison di Valmarino.

Mai come quest'anno la manifestazione ha attirato così tanti visitatori tra gli stupendi spazi espositivi della città. Gli organizzatori, dopo un weekend da record, contano di raggiungere cifre molto importanti anche nella giornata conclusiva di Artigianato Vivo, che si svolgerà, come da tradizione, a Ferragosto. Il programma è ricco di sorprese e appuntamenti imperdibili. Si inizia già dal mattino con la 42esima Marcia del Ciclamino. Corsa non competitiva e con circa un migliaio di iscritti, per correre tra le vie del paese e osservare le meraviglie di uno dei borghi più belli d'Italia. Dalle 10 apriranno gli stand degli espositori e dall'ora di pranzo tutti a tavola per la Giornata dello Spiedo alle scuole dell'infanzia. Alla sera gran finale nelle vie del centro storico con performance di artisti di strada e musicisti pronti a regalare una chiusura indimenticabile a una delle edizioni più apprezzate di Artigianato Vivo. Secondo le stime degli organizzatori, che calcolano il numero di macchine presenti nei parcheggi e le moltiplicano per una media di due persone ad auto, i visitatori arrivati quest'anno dovrebbero essere quasi mezzo milione. Una cifra destinata sicuramente ad aumentare dopo il gran finale di Ferragosto.