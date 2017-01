Ascotrade premia i vincitori di “Creatività dalle nostre mani”: oltre 300 opere in concorso

TREVISO Ascotrade premia i vincitori di “Creatività dalle nostre mani”, il concorso di creatività rivolto alle scuole secondarie del Veneto. I partecipanti, circa 2.700 iscritti per oltre 300 opere in concorso, dovevano interpretare il tema delle mani, simbolo di laboriosità, ma anche solidarietà e partecipazione attiva, con la possibilità di rappresentarlo attraverso sei categorie espressive: illustrazione, fotografia, video, scrittura e comunicazione pubblicitaria. I lavori sono stati passati al vaglio di una Giuria Tecnica, composta da professionisti del settore della comunicazione, e di una Giuria Popolare, formata dagli utenti del web, che hanno scelto i seguenti vincitori per ciascuna categoria:

-ILLUSTRAZIONE: Riccardo Roncato – Claudio Rosolino, Metamorfosi, I.I.S. Palladio, Treviso

-FOTOGRAFIA: Nicolò Pavin, The power of your hands, I.I.S. Palladio, Treviso

-VIDEO: Francesco Aurino e Davide Cover, Dalle nostre mani passa la vita, Istituto Superiore A. V. OBICI, Oderzo

-SCRITTURA: Anna Pandolfo, Due mani per ricominciare, Istituto Magistrale A. VERONESE, Montebelluna

-COMUNICAZIONE: Stefania Bandiera, Energia alla vita, I.I.S. Palladio, Treviso

A ognuno dei vincitori è stato consegnato in premio un tablet (sette in totale) del valore commerciale di 300 euro. In futuro, inoltre, uno dei lavori premiati potrebbe essere utilizzato anche per la campagna di prodotto Ascotrade: le mani, infatti, sono l’elemento centrale della comunicazione istituzionale di Ascotrade, il cui claim “energia dalle nostre mani” è stato rivisitato dall’artista Guido Daniele attraverso la campagna pubblicitaria “Manimali”. Premi speciali, infine, sono stati attribuiti alle scuole che hanno presentato il maggior numero di progetti, ovvero:

1.Istituto Superiore A. V. OBICI, Oderzo (TV), con 63 progetti

2.I.P.C./Liceo Artistico T. CATULLO, Belluno, con 43 progetti

3.Istituto Superiore C. ROSSELLI, Castelfranco Veneto (TV), con 40 progetti

In questo caso, Ascotrade ha messo in palio un montepremi complessivo di 3000 euro (1.500 alla prima scuola, 1.000 alla seconda e 500 alla terza), erogato sotto forma di coupon utilizzabili per l’acquisto di materiale didattico.