Ritrovato il giovane chef asiaghese, il post della madre: «Grazie di cuore a tutti»

Dopo giorni di agonia è stato ritrovato Alberto Mazzarini, il 25enne asiaghese, allontanatosi dall'Altopiano a bordo della sua auto. A darne notizia è la madre Laura attraverso un post sui social pubblicato nel pomeriggio di giovedì: «Mezz'ora fa mio figlio è stato trovato, ringrazio veramente le persone che mi hanno aiutato e sostenuto in questi 4 giorni. Grazie di cuore a tutti»: ha scitto la donna.

Era partito dall'Altopiano di Asiago dirigendosi verso il Trentino. A lanciare l'appello fu la compagna e madre di sua figlia:«Verso le 13 si è allontanato da casa in macchina, una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro targata: CB 552 RN - aveva scritto sui social la ragazza - Ha attraversato il confine Veneto verso quello Trentino, ma il GPS del telefono segnala essere in Val d'Aosta sotto al Cervino, probabilmente un paese o una cittadina al di sotto (vicino ad un campo da calcio). Le forze dell'ordine sono già alla ricerca, ma chiedo se qualcuno vedesse qualcosa o riconoscesse la macchina di chiamare il 112». I motivi dell'allontanamento del giovane, originario del Trevigiano, ancora non sono stati resi noti.