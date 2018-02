Asinobus al via a Godega. E da domani anche Asino Crossing per lo scambio dei libri usati

GODEGA DI SANT'URBANO A Godega di Sant’Urbano domenica sono arrivati gli asini che da 11 anni animano la vita del paese la settimana prima dell’Antica Fiera portando a scuola gli alunni delle scuole primarie con il divertente Asinobus. Lunedì mattina alle 7.30 gli asinari di Aria Aperta, asineria di Reggio Emilia, Massimo Montanari con le asine Gradisca, Giada e Libera, Eugenia Dallaglio con Gigi, Gastone e Ginevra, e Jacopo Bellè con Greta Giuseppina e Giustina erano ai rispettivi ritrovi ad attendere i bambini: il piazzale della chiesa di Pianzano, il parcheggio della locanda Rondinella e il piazzale della chiesa di Godega. Da lì tre Asinobus sono partiti alla volta dei plessi scolastici di Pianzano, Bibano e Godega.

L’appuntamento si ripeterà tutte le mattine fino a venerdì 2 marzo, il giorno prima dell’Antica Fiera che verrà inaugurata sabato 3 marzo per protrarsi fino a lunedì 5 marzo. A Pianzano, luendì mattina, c’era anche il sindaco Paola Guzzo che è “salita” sull’Asinobus e ha accompagnato gli alunni fino a scuola. «È stato bello stamattina vedere la gioia dei bambini che interagivano con gli asini, animali docili e pazienti che meritano di essere valorizzati per la loro indole - racconta la Sindaca - È un’esperienza che come Amministrazione offriamo da anni alle scuole e alle famiglie del paese e che è diventata un appuntamento fisso. Due “generazioni scolastiche” sono cresciute con gli asini di Asinomondo dell’Antica Fiera e, attraverso l’asino, hanno potuto familiarizzare e far propri valori universali come la pazienza, il rispetto, la bontà, la tolleranza».

La Sindaca martedì sarà con l’Asinobus di Bibano mentre mercoledì 28 febbraio “prenderà” invece l’Asinobus con i bambini di Godega. Da domani invece parte Asinocrossing, una novità di Asinomondo 2018, pensata per incentivare la lettura: i bambini, i genitori e gli insegnanti potranno consegnare libri usati agli asini che li trasporteranno, nelle loro capienti ceste caricate sul basto, nella casetta del Book crossing in Fiera. Durante i tre giorni di Fiera i visitatori potranno accedere alla casetta per prendere e lasciare libri usati. Una raccolta straordinaria di libri avverrà inoltre venerdì 2 marzo alle ore 16 presso la biblioteca civica.

«Mettere in circolo i libri, questo faremo con gli asini – spiega Massimo Montanari, ideatore dell’iniziativa – L’asino è sempre stato l’animale usato per indicare gli studenti poco diligenti e refrattari a imparare. Con questa iniziativa puntiamo a rovesciare lo stereotipo rendendo l’asino veicolo di cultura. Il sapere è il bene principale di ogni comunità, questo è l’altro importante messaggio che vogliamo far passare, e il libro rimane uno dei principali mezzi per acquisire conoscenza attraverso quello che è il tempo della conoscenza: un tempo lento, profondo, paziente proprio come l’asino». Quest’anno per gli studenti che frequentano le scuole godeghesi c’è una novità in più: ogni classe infatti avrà la sua fotografia “Orecchielunghe” con gli asini che sarà consegnata a ogni bambino e ragazzo ed esposta in una bacheca speciale in Fiera.