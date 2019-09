Acquista un aspirapolvere on line e il venditore sparisce nel nulla, trevigiano truffato

I carabinieri della stazione di Asolo hanno denunciato per truffa D.A., un 23enne residente in provincia di Napoli. Il giovane aveva messo in vendita su un noto portale internet di annunci un'aspirapolvere, al prezzo di 530 euro. Un operaio 37enne di Asolo è purtroppo caduto nel tranello: ha acquistato l'elettrodomestico versando la somma con un bonifico bancario, non ottenendo ovviamente più risposta dal venditore. Al 37enne non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri di Asolo.