Cercano di scassinare due bancomat, ladri messi in fuga dai carabinieri

Doppio assalto dei ladri ai danni di altrettanti bancomat a Casella d'Asolo, nella notte tra domenica e lunedì: i malviventi (tre quelli entrati in azione) hanno cercato di scassinare con un piede di porco gli Atm delle filiali della "Banca Popolare di Verona" in via dei Tartari e di Poste Italiane, in via Tiziano. Entrambi i maldestri tentativi di scassinamento, avvenuti alle 3 e alle 3.30 circa del mattino, sono falliti miseramente. I ladri, dopo aver fatto scattare l'allarme anti-intrusione, sono scappati a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, di colore nero, sono stati a lungo inseguiti da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Asolo. I malviventi, fuggiti in direzione di Cittadella, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.