Finanziamento per avere l'I Phone con documenti falsi, denunciato

I carabinieri della stazione di Asolo hanno denunciato, per i reati di sostituzione di persona e truffa, C.D., un 53enne originario della provincia di Napoli. L'uomo, presso un negozio di telefonia di Roncadelle, in provincia di Brescia, fornendo delle false generalità (erano di un 52enne ascolano) ed esibendo anche falsi documenti d'identità a riscontro, ha acceso un finanziamento di 1500 euro per l'acquisto di un telefono I Phone XS. Lo smartphone non è stato ovviamente più recuperato.