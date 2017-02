Il Tar ha accolto il ricorso contro il Fondo di Solidarietà: 43 Comuni trevigiani coinvolti

ASOLO La giunta comunale di Asolo, nel novembre del 2015, ha aderito all’iniziativa proposta dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con Conegliano come capofila e altri 43 Comuni della Provincia associati, di ricorrere avanti al Tar del Lazio contro il “Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015”.

“Un meccanismo complicato e perverso penalizza Asolo nel versamento del Fondo di Solidarietà a cui sono tenuti tutti i Comuni d’Italia. In proporzione Asolo paga di più di Padova, Treviso o Montebelluna ed alla fine ha una saldo negativo sul Fondo come accade nel Veneto solo ad Asiago, Peschiera del Garda e Sappada – afferma il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini - Un regolamento portato a ridistribuire i fondi dove ce n’è più bisogno, con il risultato che i comuni meno virtuosi (in termini di tempi di pagamento, per esempio, o di situazione debitoria) ricevono più soldi rispetto a quelli più puntuali nelle loro scadenze, e più attenti alle spese. Per Asolo e per il 2015, parliamo di più di 500 mila euro indebitamente trattenuti dallo Stato”.