Era malato dalla nascita, si è spento il sorriso del piccolo Gabriele

ASOLO Una malattia incurabile, da cui era affetto dalla nascita e che lo avevano costretto ad un trapianto di reni già dopo pochi mesi di vita. Purtroppo ogni cura è stata inutile. Il suo destino era segnato. Si è chiusa tragicamente, nella notte tra domenica e lunedì, la breve esistenza di Gabriele Signor, 10 anni, figlio dell'ex assessore di Asolo, Moreno Signor e della moglie Tatiana. Un dolore immenso quello dei genitori, dei due fratellini e per tutta la comunità di Pagnano. I funerali di Gabriele saranno celebrati giovedì alle 15 presso la cattedrale di Asolo. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi .