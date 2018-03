Riapre i battenti l'hotel villa Cipriani di Asolo: rinnovate le cucine

ASOLO Dopo due mesi di intensi lavori si è conclusa la ristrutturazione dell’Hotel Villa Cipriani. È stata completata, così, una nuova fase del progressivo potenziamento dell’offerta ricettiva, secondo il programma intrapreso dall’attuale proprietà. Se in anni recenti sono state rinnovate le camere, in favore dei turisti che vogliono visitare Asolo, con l’intervento di quest’anno si intende offrire un servizio ancora più attraente per gli abitanti del territorio asolano. Le cucine sono state completamente rinnovate, così come il laboratorio di pasticceria, ed oggi sono dotate di attrezzature di alto livello qualitativo, tenendo in considerazione anche il rispetto per l’ambiente, facendo largo uso di piastre di cottura ad induzione.

L’impegno economico è stato molto rilevante, ed è stato sostenuto principalmente dall’attuale proprietà. A questo si è aggiunto un contributo del 30% proveniente dalla Regione Veneto. L’Hotel Villa Cipriani ha infatti partecipato nei mesi scorsi ad un bando regionale per il potenziamento dell’offerta turistica locale attraverso l’innovazione. I lavori sono stati assegnati - come di consuetudine - perlopiù a ditte locali, ottenendo servizi di grande professionalità e competenza. Grazie a ciò, un intervento così complesso è stato ultimato in sole 8 settimane. Il progetto è stato ideato interamente dalla Signora Sigrid Zanetti, proprietaria dell’Hotel, in collaborazione con gli architetti Stefano Pilloni e Maurizio Trevisan di Asolo.