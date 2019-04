Scoppia un incendio in casa, 74enne salvato dai parenti

Brutta disavvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì, per un uomo di 74 anni residente ad Asolo in via Malombra. All'interno dell'abitazione in cui l'uomo vive è divampato, per cause in corso di accertamento, un incendio che ha interessato alcune stanze. L'anziano, trasportato in ospedale a Montebelluna, è stato soccorso dai parenti e quindi affidato dalle cure dei vigili del fuoco e degli infermieri del Suem 118. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.