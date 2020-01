Saluta il figlio, poi il tragico malore in casa: muore a 46 anni

Un malore, forse un infarto o un aneurisma. Sarebbero queste le cause della morte, improvvisa, di una 46enne che ha perso la vita nella tarda mattinata di giovedì a Villa d'Asolo. Irene Chialastri è stata vista per l'ultima volta in vita dal figlio 17enne, a cui aveva poco prima preparato la colazione. Poco dopo le 11 il suo corpo privo di vita è stato trovato dai carabinieri di Asolo, allarmati da un'amica della donna, preoccupata perchè non riusciva a mettersi in contatto con lei. Avevano un appuntamento al quale la 46enne non si era presentata ed il telefono suonava a vuoto. Il cadavere della donna si trovava in bagno: il malore che l'ha uccisa non le ha lasciato scampo, senza possibilità di chiedere aiuto. La data del funerale sarà fissata nelle prossime ore. Lascia i genitori Elena e Franco, un figlio, e la sorella Letizia che vive a Firenze. Irene, separata dal marito da alcuni anni, viveva a Villa d'Asolo da più di vent'anni ed era molto ben inserità nella vita della comunità.