Furti in abitazione e sulle auto in sosta, due arrestati dai carabinieri

I carabinieri di Asolo hanno arrestato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, G.D., un 36enne di Riese Pio X, e D.M. una donna 30enne, residente a Montebelluna, entrambi pregiudicati. L'uomo è stato dapprima identificato come responsabile di furto su auto occorso in Asolo, via Vallorgana, il pomeriggio del 18 otobre, ai danni di una casalinga del posto, alla quale era stato rubato un telefono cellulare, oltre a 60 euro in contanti.

Quindi, nel pomeriggio del 24 ottobre, durante un pedinamento dei militari di Asolo, l'uomo e la donna sono stati bloccati mentre, scavalcata una recinzione, hanno cercato di mettere a segno un furto in un'abitazione della stessa zona. In loro possesso sono stati trovati e sequestrati un cacciavite e un paio di guanti. Portati in caserma ad Asolo, i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli: l'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.