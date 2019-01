Assalto alle case isolate dell'asolano, è caccia ai ladri-escursionisti

A colpire un gruppo formato da quattro persone, tra cui una donna: sembrano dei normalissimi escursionisti e raggiungono le case, soprattutto quelle isolate, a piedi e dal bosco, per depredarle. I malviventi indossano tutti degli anfibi neri ed alti e la donna ha al seguito uno zaino. «Se li notate in zona oppure vedete una macchina parcheggiata in area isolata segnalate -così recita un avviso che sta circolando in questi giorni- Raccomando attivare allarme ed entrano in azione nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19. Avvisate le vostre conoscenze».