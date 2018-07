Minorenni al lavoro, controllo choc al laboratorio cinese: scatta la chiusura

ASOLO Quattro bambini, di neppure 14 anni, al lavoro con gli adulti per produrre astucci per occhiali da vista e da sole di note griffe della moda. Questo lo sconcertante esito di un controllo svolto dai carabinieri di Asolo e del nucleo ispettorato del lavoro presso un laboratorio gestito da cittadini cinesi a Casella d'Asolo. Per chi gestiva l'azienda, un 51enne ed una 21enne, è scattata una denuncia per sfruttamento del lavoro minorile. L'attività, multata per una somma di 35mila euro (anche per non aver redatto il documento di valutazione rischi), è stata temporaneamente sospesa. Complessivamente tra gli otto lavoratori presenti ben sette erano in nero (tra cui i quattro minori). La produzione di astucci, come accertato, era svolta in subappalto da altre aziende.