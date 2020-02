Provoca un incidente e scappa, il "pirata" è una 40enne

Dopo aver causato un incidente, con una donna ferita, si è dileguata senza prestare soccorso. Il "pirata" questa volta è una donna, una 40enne di Riese Pio X che è stata denunciata dai carabinieri di Asolo per lesioni personali colpose e fuga a seguito di sinistro stradale con danno alle persone. La donna, alla guida della sua auto, è stata coinvolta in un sinistro stradale, avvenuto ad Asolo, in via Galilei, lo scorso 7 gennaio scorso, dove è rimasta ferita una 35enne di Castelcucco, conducente di un altro veicolo, che ha riportato lesioni traumatiche, con una prognosi di tre giorni. Dopo l'impatto, la 40enne si è dileguata, senza prestare soccorso alla persona ferita. Successivamente l'automobilista è stata identificata dopo le indagini svolte dai carabinieri di Asolo .