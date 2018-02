Asolo premiata da "PaesiOnline": è la migliore destinazione per arte e cultura

ASOLO PaesiOnLine è una società leader nel settore dei viaggi, punto di riferimento di milioni di utenti ma anche delle aziende che desiderano promuovere prodotti e servizi turistici in Italia e nel mondo.

Proprio da parte di questa realtà giunge un nuovo ed importante conferimento per Asolo, eletta “Migliore destinazione Arte & Cultura”. La “Città dai cento orizzonti” è stata tra i più votati in questa categoria nell’anno 2017 ricevendo lo scorso 22 gennaio l’attestato per il risultato raggiunto. PaesiOnLine si avvale moltissimo delle esperienze e dei pareri dei suoi lettori e sulla base di questi premia le scelte di coloro che entrano a contatto con i territori. Una caratteristica che rende questo riconoscimento ricco di sapore e soddisfazione per l’amministrazione comunale. Una categoria quella dell’arte e della cultura su cui la città sta investendo energie e crea progetti, conscia del suo valore e delle sue potenzialità. Questo attestato , oltre a rendere orgogliosa l’amministrazione comunale, sta ad indicare che la strada che si sta percorrendo è quella corretta e che bisogna continuare a valorizzare e puntare su questi aspetti che permettono ad Asolo di riecheggiare internazionalmente.

Sul sito paesionline.it Asolo è descritta come “ tra i borghi più rappresentativi e caratteristici del Veneto. Al visitatore si presenta come una città molto piccola, elegante ed estremamente suggestiva con molte cose da fare e da vedere. Asolo è uno degli affascinanti borghi meta in passato di numerosi artisti, viaggiatori, poeti e personaggi alla ricerca di fascino e suggestione. Un visita ad Asolo, uno dei Borghi più Belli d'Italia e unica Cittaslow del Veneto, permette di poter conciliare il gusto per la storia e la cultura ai piaceri della tavola che in questo luogo sono particolarmente ispirati dall'ambiente circostante, splendido e fecondo”. Dal sito è possibile scaricare la guida turistica di Asolo con le relative informazioni turistiche che spaziano dalla storia alle attrattive, ai consigli sulle cose da fare. “Questo riconoscimento ci rende orgogliosi, dichiara il Sindaco Mauro Migliorini, e ci conferma che il lavoro che questa Amministrazione sta svolgendo in tutti i settori è premiante e proficuo”.