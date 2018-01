Nascondeva la marijuana in frigo, operaio nei guai

ASOLO Nascondeva nel frigo di casa 21 grammi di marijuana, convinto che in caso di perquisizione quello potesse essere un luogo sicuro dove nascondere l'erba in caso di perquisizione. Non è stato così. I carabinieri, tra bevande e cibo, hanno trovato la droga. A finire nei guai un 45enne di Asolo, operaio, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti, aveva anche un bilancino per pesare la sostanza.

Nel corso del week end i carabinieri di Vedelago hanno denunciato un 34enne della zona e segnalato alla Prefettura altri due uomini: il primo aveva in tasca un coltello mentre gli amici piccole dosi di droga. Il terzetto si trovava in una zona isolata, nella notte tra sabato e domenica, al confine con la provincia di Padova.