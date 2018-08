Asolo, approvato il progetto per completare il marciapiede lungo viale Galilei

ASOLO Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per il completamento del marciapiede lungo Viale Galilei. Nella primavera del 2015, grazie ad un contributo della Regione Veneto, fu realizzato il Primo Stralcio: 800 metri, dall'incrocio con via Enrico Fermi alla nuova Scuola Primaria "Città di Asolo" in via dei Tartari, con una spesa complessiva di 200 mila euro. Ora l'opera viene completata, realizzando i rimanenti 400 metri. Con un costo complessivo di 180 mila euro, di cui 100 mila di contributo della Regione Veneto, si realizzerà l'ultimo tratto di marciapiede, dalla Scuola Primaria, all'incrocio con via Giorgione. Oltre alla realizzazione del marciapiede, verranno realizzati alcuni attraversamenti pedonali rialzati, al fine di aumentare la sicurezza dei pedoni e rallentare la velocità dei veicoli, un primo intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Tuna e viale Galilei e alcuni interventi di miglioramento della sicurezza idraulica (in accordo con il Consorzio Piave).

"Con questa opera pubblica - spiega il Sindaco Mauro Migliorini - oltre a completare la pista ciclo pedonale lungo viale Galilei, andiamo a creare un percorso sicuro per i pedoni, che permetterà di connettere tra loro diverse vie. Da via Giorgione sarà possibile raggiungere in sicurezza via dei Tartari, ove sono ubicate la Caserma dei Carabinieri, l'Asilo Nido Comunale, la Scuola Primaria e dove sorgerà la futura Palestra Comunale. Proseguendo in direzione ovest si potranno raggiungere gli Impianti Sportivi Comunali di via Volta. Ma la stessa identica cosa sarà possibile da via Chiesa e via Sant'Apollinare. Avendo condiviso il progetto con i tecnici del Consorzio Piave, si andranno a realizzare alcuni interventi che permetteranno di aumentare la sicurezza idraulica di tutta l'area interessata dall'intervento, area che in più occasioni è stata soggetta ad allagamenti. Anche questo intervento si è reso attuabile, grazie al contributo della Regione e alle capacità dei nostri Uffici Comunali che hanno lavorato a stretto contatto con il progettista, geom. Giorgio Selle." Il cronoprogramma prevede: settembre avvio della gara d'appalto; novembre inizio dell'opera; fine lavori entro marzo 2019.