Assalto al bancomat nella notte: la polizia insegue i ladri, ma loro riescono a scappare

Una forte esplosione, qualche minuto di silenzio e poi le sirene della polizia tra i quartieri di Santa Bona, San Liberale e San Paolo. Questo quanto diversi trevigiani hanno sentito nella notte tra venerdì e sabato dopo che un gruppo di malviventi, con il viso travisato e armati con due fucili tipo "kalashnikov", verso le ore 4.50 ha fatto esplodere con una "marmotta" il bancomat dell'Allianz Bank di viale della Repubblica a Treviso. Un colpo studiato nei minimi dettagli e durato pochi istanti, tanto che i cinque uomini in azione sono poi fuggiti con una Audi RS3 avente però una targa di un caravan. In pochissimo tempo, però, dopo l'intervento sul posto dei carabinieri, il manipolo di ladri è stato intercettato in zona da una volante della polizia stradale che si è subito messa all'inseguimento, perdendo però le tracce dell'Audi nei pressi dell'area di San Paolo. La Squadra Mobile sta ora indagando sull'accaduto, visionando anche le immagini delle telecamere di sicurezza, ma al momento non è ancora conosciuto l'esito del bottino asportato dai ladri, anche se potrebbe essere di decine di migliaia di euro, mentre i danni subiti dall'istituto bancario sono in fase di quantificazione.

