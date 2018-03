Assemblea dei Testimoni di Geova dal tema: “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO 1° marzo 2018 Sabato 3 febbraio 2018 presso il ‘Pala Due’ di Bassano del Grappa, circa 1.800 Testimoni e loro simpatizzanti della provincia di Treviso e di parte delle province limitrofe di Padova e Venezia, si riuniranno per l’annuale Assemblea di Circoscrizione: “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente” Il tema di questa Assemblea è tratto dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Galati capitolo 6:9 che incoraggia ognuno di noi a diventare persone migliori nonostante si viva in una società in cui la maggioranza è concentrata a soddisfare gli interessi personali a qualunque costo. Essendo sempre più evidente la perdita dei più elementari principi di una convivenza solidale e rispettosa dei bisogni altrui, il programma porrà l’accento sulla necessità sia per giovani che meno giovani di comprendere i benefici pratici che si possono avere seguendo e vivendo i principi della Parola di Dio. Sarà mostrato in modo pratico come usare in modo responsabile strumenti utili quali i social-network; inoltre si incoraggerà i giovani a riflettere in che modo divertirsi in maniera sana, verrà inoltre evidenziato perché evitare l’invidia e su come investire in un futuro sicuro. Uno dei momenti più attesi dell’Assemblea sarà alle ore 11:30 con il discorso del Battesimo indirizzato in particolare ai nuovi Testimoni; l’evento centrale sarà alle ore 13:30 con il discorso dal tema: ‘Non prendiamo in giro Dio’. Gli ingressi della struttura saranno aperti dalle ore 8,15, il programma inizierà alle ore 9,30 e si concluderà alle ore 16,15. Come avviene a tutti gli incontri dei Testimoni di Geova, l’ingresso è libero e non si effettuano collette. Chiunque desidera essere presente sarà il benvenuto. Il programma completo è scaricabile on-line alla pagina: https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assemblea-2018-co/fare-cio-che-e-eccellente/ Contatto locale: FS 3887547373