Mamma accusa l'assenza della pediatra su Facebook, lei le cancella il figlio dalle liste

CASTELFRANCO VENETO Mamma castellana accusa l'assenza continua della propria pediatra e la professionista, per ripicca, cancella il suo bambino dalla lista. E' successo negli scorsi giorni a Castelfranco e galeotto è stato un post su Facebook all'interno del gruppo "L'Ora di Castelfranco". Come riporta "il Gazzettino", la mamma ha infatti criticato la pediatra per essere poco presente in studio, avendo quindi potuto incontrare solo la segretaria o una sostituta. La polemica social non è però sfuggita al medico che ha quindi deciso unilateralmente e legittimamente di non seguire più il proprio piccolo paziente. Una decisione che non si registra tutti i giorni, ma che è comunque assolutamente permessa dal Contratto Nazionale.