Ristorazione scolastica, l'assessore Marson in visita a Euroristorazione con genitori e insegnanti

CASIER Martedì mattina l'assessore all'Istruzione del Comune di Casier Paola Marson ha fatto visita a Euroristorazione, la società di Silea che da due anni si occupa dei servizi di ristorazione scolastica di Casier e Dosson. Marson era accompagnata dal referente aziendale per Casier, Alberto Carraro, e dai rappresentanti dei docenti e dei genitori degli alunni. La visita rientra nel piano delle attività organizzate dal comitato tecnico durante l'anno scolastico, che ha visto l'introduzione di molte novità per quanto riguarda l'alimentazione a scuola, comprese le linee guida per una corretta alimentazione. Anche gli studenti delle quarte e delle quinte nel mese di maggio faranno visita all'azienda.

Fra i progetti dell'anno scolastico 2017/2018, il progetto "Merenda sana": dall'8 dicembre scorso, infatti, la frutta di fine pasto avanzata dal giorno precedente viene servita il giorno seguente come merenda. Sempre da dicembre è attivo il "Menù del gambero", con la somministrazione del secondo e del contorno prima del primo piatto. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile sarà avviato il progetto "Gluten free", con interventi in aula delle classi quarte e quinte elementari per spiegare in modo ludico cos'è la celiachia, come funziona il glutine e come sono organizzate le diete senza glutine. A maggio invece partirà il progetto "Menù arcobaleno", con i prodotti stagionali al centro dei piatti serviti in mensa. Altro progetto che sarà attivato quest'anno è il "Menù intercontinentali", per il quale sarà chiesta la collaborazione dei docenti, che raccoglieranno le ricette in madrelingua di paesi stranieri, successivamente tradotte, preparate da Euroristorazione e servite a tavola agli alunni. Ogni mese, fine alla fine della scuola, sarà inoltre proposta una giornata caratterizzata da un menù regionale.