Associazione Senior Veneto: nuovi incarichi per Cristiano Viotto e "Solo per il Bene"

PONTE DI PIAVE Nel corso dell'ultima assemblea di Senior Veneto, associazione federata a Senior Italia (www.senioritalia.it), che opera per la promozione e la tutela della salute dei cittadini in particolare degli anziani o di chiunque si trovi in condizioni di vulnerabilità e di svantaggio sociale, è stata deliberata la nomina di Cristiano Viotto a referente per la zona del Veneto Orientale. Viotto va quindi ad affiancarsi a Daniele Furlan che già ricopre la medesima carica per la provincia di Treviso, e contemporaneamente stipula un protocollo d'intesa fra l'associazione "Solo per il Bene" di cui è presidente, e Senior Veneto, stabilendone i futuri criteri di collaborazione.

"Si tratta di una strategia ben precisa - dichiara Cristiano Viotto - che vuole vederci affrontare le sfide di un 'Terzo Settore' che si sta rinnovando, in sinergia con altre organizzazioni di volontariato al fine di ampliare l'offerta dei nostri servizi sia alla popolazione che alle istituzioni". "In questo senso è anche la scelta e l'onore di patrocinare l'evento 'Cultura senza Barriere' - continua Daniele Furlan, consigliere a Ponte di Piave - il concerto che sarà tenuto a Cimadolmo sabato 12 agosto alle 21 dall'Orchestra Filarmonica del Veneto, e che vedrà la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Grollo. Promossa dall'Amministrazione Comunale di Cimadolmo, la prestigiosa manifestazione fa parte del progetto "Musica per il Sociale", nato per sostenere e rendere più accessibile la partecipazione delle persone con disabilità agli eventi musicali".