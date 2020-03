Attentati contro Gabriella Brugnera, indagato l'imprenditore Remo Perin

Sta prendendo corpo una pista investigativa clamorosa nelle indagini sul doppio attentato dinamitardo avvenuto lo scorso 11 febbraio a Godega di cui era rimasta vittima, fortunatamente senza conseguenze, Gabriella Brugnera, la titolare della Mevern, azienda che produce e commercializza macchinette da caffè per ufficio. Due gli ordigni fatti esplodere, uno contro l'auto della donna, l'altro deflagrato davanti alla porta d'ingresso di una attività commerciale con la sede nello stesso piazzale della Mevern.

Il sostituto procuratore Anna Andreatta ha iscritto nel registro degli indagati Remo Perin, l'ex datore di lavoro della Brugnera a cui la donna, che per Perin aveva svolto attività di contabile, avrebbe sottratto almeno 5 milioni di euro. L'ipotesi di reato è quella di tentata estorsione, danneggiamento e atti persecutori. Per la crode milionaria ai danni di alcune delle aziende di Perin Gabriella Brugnera ha patteggiato due anni di reclusione mentre i due figli Andrea e Federico De Carlo, rispettivamente di 31 e 34 anni, sono stati condannagti in primo grado a due anni di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per entrambi. La giustizia aveva mandato il conto pure anche al fratello Quirino, condannato a un anno e sei mesi di reclusione, mentre la sorella Pierina è stata assolta assieme ad Andrea Raccanelli, 58 anni di Vittorio Veneto, attuale compagno di Gabriella Brugnera e intestatario della macchina contro cui è stata lanciata una delle due bombe carta. A quella vicenda sarebbe da ricondurre l'attentato dinamitardo di febbraio che nelle ipotesi della Procura avrebbero potuto essere "pressioni" per convincere la Brugnera a saldare il conto dei risarcimenti.

