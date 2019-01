Atti vandalici nei quartieri: fermata una banda di minorenni

Un rogo nel parco di via Albona, imbrattamenti e danneggiamenti nello spazio verde di piazza Martiri di Belfiore. Con la fine delle festività natalizie, alcuni ragazzi hanno pensato di lasciare il segno nelle aree verdi di Treviso.

Purtroppo in negativo, visto che si sono verificati vari episodi di vandalismo in città. Nel parchetto di via Albona, quartiere dell’Immacolata, un gruppetto di teppisti ha bruciato diverso materiale plastico, facendosi però cogliere sul fatto dalla polizia locale che ha già convocato i genitori dei minorenni. Nello spazio verde di Santa Maria del Rovere, invece, è stata divelta la recinzione, rotti contenitori di vetro, rovinate segnaletica e giostrine (con tanto di bicicletta incastrata su un’altalena) e imbrattate le panchine. In questo caso non è stato possibile individuare i responsabili. «Sono episodi gravi che non intendiamo tollerare, anche perché comportano una spesa di soldi pubblici per rimettere tutto a posto - le parole del sindaco Mario Conte - Abbiamo già richiesto un intervento di manutenzione straordinaria per l’area verde di Santa Maria del Rovere. In ogni caso - aggiunge il primo cittadino - porteremo le telecamere di videosorveglianza nei quartieri per evitare ulteriori episodi di disordine e degrado».

Gallery