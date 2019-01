Ubriaco devasta piante e bidoni dei negozi del centro: subito individuato dalla polizia

Bici, bidoni e vasi di piante con annessa terra tutti completamente rovesciati a terra nel pieno della notte. Questo quanto accaduto intorno alla mezzanotte di sabato in via Pescheria, nei pressi della Camiceria Gentj e della gioielleria De Wrachien. A produrre l'atto vandalico un uomo in evidente stato alterato dall'alcol, subito individuato dalla polizia locale successivamente alla denuncia sporta dagli imprenditori dell'area e alla visione delle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza presente nel portico tra i due negozi. "Un applauso alla polizia municipale e al sindaco Mario Conte, che fatalità passava nel momento in cui stavo facendo la denuncia di questo scempio, per aver fatto visionare a tempo di record le immagini della telecamera che c’è sotto il portico e che nel giro di un’ora hanno permesso di individuare il colpevole. Finalmente mi sento tutelata" ha dichiarato una delle titolari dei negozi presenti nell'area oggetto dell'atto vandalico.

