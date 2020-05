In auto contro il cancello della caserma dei carabinieri: arrestata

I carabinieri di Spresiano l'avevano convocata in caserma per notificarle una denuncia per furto aggravato ma la reazione di una 51enne del posto, incensurata, è stata del tutto inaspettata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, per "vendicarsi" della denuncia appena ricevuta la donna è salita in auto ma, invece di tornare a casa, ha cercato di sfondare il cancello della locale caserma dei carabinieri in retromarcia. Tutto ha avuto inizio quando la donna è stata ripresa nei giorni scorsi dalle videocamere del centro commerciale Plavis a rubare in diversi negozi. I carabinieri hanno convocato la donna in caserma domenica mattina, 17 maggio, ma non appena si è vista notificare la denuncia per furto è andata su tutte le furie. Salita in macchina, invece di allontanarsi dalla caserma ha iniziato a colpire più volte il cancello in retromarcia. La cancellata è uscita dal suo asse ma non è stata abbattuta dall'auto. A quel punto i militari dell'Arma sono intervenuti e hanno arrestato la donna con l'accusa di danneggiamento aggravato.